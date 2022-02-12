Берлин призвал граждан Германии покинуть Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Вслед за США и другими странами Германия призвала граждан ФРГ покинуть Украину на фоне опасений вторжения в страну российских войск, о чем говорится в заявлении МИД ФРГ, распространенном в субботу, 12 февраля, пишет УНН.
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"Даны предостережения относительно поездок в Украину. Напряженность в отношениях между Россией и Украиной в последние дни продолжает расти на фоне массового присутствия и передвижения российских военных частей у границ Украины. Нельзя исключать военный конфликт. (...) Если вы сейчас находитесь в Украине, убедитесь, что ваше присутствие является обязательным. Если нет, выезжайте в кратчайшие сроки", - сказано в сообщении.
В сообщении министерства отмечается, что генконсульство в Днепре временно прекращает работу. Агентство dpa передает, что оно переезжает во Львов.
Ранее
10 февраля президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, выехать из страны на фоне российской угрозы. После призывов США к своим гражданам скорее покинуть Украину - ряд стран последовали их примеру.