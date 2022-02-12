Берлін закликав громадян Німеччини залишити Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Слідом за США та іншими країнами Німеччина закликала громадян ФРН покинути Україну на тлі побоювань вторгнення до країни російських військ, про що йдеться у заяві МЗС ФРН, поширеній у суботу, 12 лютого, пише УНН.
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"Надано застереження щодо поїздок в Україну. Напруженість у відносинах між Росією та Україною останніми днями продовжує зростати на тлі масової присутності та пересування російських військових частин біля кордонів України. Не можна виключати військовий конфлікт. (...) Якщо ви зараз перебуваєте в Україні, перевірте, чи є ваша присутність обов'язковою. Якщо ні, виїздіть у найкоротші терміни", - сказано у повідомленні.
У повідомленні міністерства зазначається, що генконсульство у Дніпрі тимчасово припиняє роботу. Агентство dpa передає, що воно переїжджає до Львова.
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10 лютого президент США Джо Байден закликав усіх американців, які залишаються в Україні, виїхати з країни на тлі російської загрози. Після закликів США до своїх громадян швидше покинути Україну - низка країн наслідували їхній приклад.