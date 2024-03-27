Берлин планирует создать 16 новых центров для беженцев: что известно

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По меньшей мере 140 человек погибли и 95 пропали без вести после стрельбы в "Крокус Сити Холл"
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Россия использует теракт в Московском регионе для оправдания тотальной мобилизации своего населения и эскалации войны против Украины, а также потенциально попытается выйти из международной изоляции, отвлекая внимание на борьбу с терроризмом.
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В Николаеве сообщили о слышимых взрывах. Мэр заявил, что информацию выясняют
В Николаеве прогремели взрывы, мэр заявил, что информацию выясняют.