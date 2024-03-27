Берлин планирует создать 16 новых центров для беженцев: что известно

В Берлине построят 16 центров для размещения беженцев, где смогут разместить более 6000 человек. Также в ближайшее время добавят 1000 мест в бывшем аэропорту Тегель. Об этом сообщил мэр города Кай Вегнер, передает Berlin.de, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в девяти районах Берлина построят 16 центров с жильем контейнерного типа для беженцев. В общем - на 6130 мест. Соответствующее решение Сенат принял 26 марта.

Продление Тегеля не является явным желанием Сената. Цель - обеспечить децентрализованное размещение беженцев. Цифры снова растут. Это дает нам немного передохнуть, но общая проблема останется, - сказал Кай Вегнер.

16 новых контейнерных центров планируют построить в 2025 и 2026 годах. Самый маленький объект рассчитан на 150 мест, самый большой - на 620.

Это будут 1-3 этажные здания, которые будут использовать как общежития и отдельные квартиры. Программа жилых контейнеров должна обеспечить размещение беженцев в ближайшие годы.

Дополнение

Также центр для беженцев на территории бывшего аэропорта в Тегеле планируют расширить на 1000 мест. Новые места должны открыть летом 2024 года. Запланировано сооружение шести больших палаток.

Сейчас в центре прибытия в Тегеле размещено около 3900 беженцев из Украины и около 540 искателей убежища. Планируется, что он будет действовать до 31 декабря 2025 года, а затем объекты демонтируют.

По данным управления социального обеспечения, сейчас в Берлине существуют около 12 000 центров экстренного размещения. Власти хотят закрыть их в среднесрочной перспективе.

Напомним

Количество украинцев, зарегистрированных в Германии, за год выросло примерно на 250 000 человек, достигнув около 1,65 миллиона по состоянию на 12 марта, согласно данным МВД ФРГ, на которые ссылается Spiegel.