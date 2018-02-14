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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 73992 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88648 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91281 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110047 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 09:12 • 104939 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111918 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117131 просмотра

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Берлин настаивает на освобождении журналиста, арестованного в Турции

Берлин настаивает на освобождении журналиста, арестованного в Турции

Киев  •  УНН

 • 8201 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Берлин продолжает настаивать на освобождении корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджеля, который в течение года находится под арестом в Турции, а также других арестованных по политическим мотивам граждан ФРГ. Об этом говорится в опубликованном в заявлении главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, передает УНН.

“Пребывание около года Дениза Юджеля в тюрьме по-прежнему является одним из серьезных препятствий в двусторонних отношениях, — отметил министр. — Мы, как и раньше, во время переговоров настаиваем на скорейшем проведении процесса, соответствующего принципам правового государства”. “На наш взгляд, целью может быть только освобождение Дениза Юджеля”, — считает глава МИД.

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Одновременно Габриэль подчеркнул, что Берлин также стремится поддержать и других граждан ФРГ, которые “задержаны в Турции по политическим мотивам”. Он напомнил, что некоторые немцы уже были выпущены из тюрем и смогли покинуть территорию Турции. “Мы сделаем все, чтобы добиться этого и в ходе рассмотрения дела Юджель”, — отметил министр.

Немецкий журналист Дениз Юджель был арестован в феврале 2017 года в Стамбуле. Юджель, имея и турецкое, и немецкое гражданство, был арестован по подозрению в участии в “террористической организации”, неправомерном использовании данных, а также в “пропаганде терроризма”. В мае по аналогичным обвинениям были арестованы немецкая журналистка Мешале Тола.

Как ранее сообщает УНН, в Турции задержали более 300 человек за сообщения в социальных сетях с критикой наступления турецкой армии в Сирии.

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