Берлин настаивает на освобождении журналиста, арестованного в Турции

“Пребывание около года Дениза Юджеля в тюрьме по-прежнему является одним из серьезных препятствий в двусторонних отношениях, — отметил министр. — Мы, как и раньше, во время переговоров настаиваем на скорейшем проведении процесса, соответствующего принципам правового государства”. “На наш взгляд, целью может быть только освобождение Дениза Юджеля”, — считает глава МИД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Билл Клинтон призвал Мьянму немедленно освободить журналистов Reuters

Одновременно Габриэль подчеркнул, что Берлин также стремится поддержать и других граждан ФРГ, которые “задержаны в Турции по политическим мотивам”. Он напомнил, что некоторые немцы уже были выпущены из тюрем и смогли покинуть территорию Турции. “Мы сделаем все, чтобы добиться этого и в ходе рассмотрения дела Юджель”, — отметил министр.

Немецкий журналист Дениз Юджель был арестован в феврале 2017 года в Стамбуле. Юджель, имея и турецкое, и немецкое гражданство, был арестован по подозрению в участии в “террористической организации”, неправомерном использовании данных, а также в “пропаганде терроризма”. В мае по аналогичным обвинениям были арестованы немецкая журналистка Мешале Тола.

Как ранее сообщает УНН, в Турции задержали более 300 человек за сообщения в социальных сетях с критикой наступления турецкой армии в Сирии.