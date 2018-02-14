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Берлін наполягає на звільненні журналіста, заарештованого в Туреччині

Берлін наполягає на звільненні журналіста, заарештованого в Туреччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Берлін продовжує наполягати на звільненні кореспондента німецької газети Die Welt Деніза Юджель, який протягом року перебуває під арештом у Туреччині, а також інших заарештованих за політичними мотивами громадян ФРН. Про це йдеться в опублікованому у заяві глави МЗС ФРН Зигмара Габріеля, передає УНН.

“Перебування близько року Деніза Юджель у в’язниці як і раніше є однією з серйозних перешкод у двосторонніх відносинах, — зазначив міністр. — Ми, як і раніше, під час переговорів наполягаємо на якнайшвидшому проведенні процесу, відповідного принципам правової держави”. “На наш погляд, єдиною метою може бути тільки звільнення Деніза Юджель”, — вважає глава МЗС.

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Одночасно Габріель підкреслив, що Берлін також прагне підтримати і інших громадян ФРН, які “затримані в Туреччині з політичних мотивів”. Він нагадав, що деякі німці вже були випущені з в’язниць і змогли покинути територію Туреччини. “Ми зробимо все, щоб добитися цього і в ході розгляду справи Юджель”, — зазначив міністр.

Німецький журналіст Деніз Юджель був заарештований у лютому 2017 року в Стамбулі. Юджель, маючи і турецьке, і німецьке громадянство, був заарештований за підозрою в участі в “терористичній організації”, неправомірне використання даних, а також в “пропаганді тероризму”. У травні за аналогічними звинуваченнями було заарештовано німецька журналістка Мешале Толу.

Як раніше повідомляє УНН, у Туреччині затримали понад 300 осіб за повідомлення в соціальних мережах з критикою наступу турецької армії в Сирії. 

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