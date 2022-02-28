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Бердянский район временно оккупирован, есть погибший-РГА

Киев • УНН

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Киев. 28 Февраля. УНН.Бердянский район в Запорожской области временно оккупирован. В Бердянске во время операции по захвату города одного человека убили, еще один ранен. Об этом сообщила вFacebookБердянская районная государственная администрация, пишетУНН.

Цитата

“Оперативная информация по Бердянскому району по состоянию на 7:00. Район оккупирован. Вражеская техника наблюдается в разных общинах. С вечера местные жители Осипенковской общины сообщали о "рейдах" оккупантов по домам в поисках телефонов“, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в Бердянске во время операции по захвату города пострадало двое человек: один убит, другой ранен.
“По имеющейся информации, пострадавшие — охранники предприятия "Бердянские жатки”, — отмечается в сообщении.

Бердянский отдел полиции, как указано, расформирован. Городские власти отказались от сотрудничества с российскими оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился.

Бердянская райгосадминистрация сообщает, что в течение ночи местные фиксировали перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской общине также началось движение.

Кроме того, как указано, в общинах периодические проблемы со связью.

Дополнение

Ранеесообщалось, что в городе Днепрорудном Запорожской области мэр города Евгений Матвеев вышел с жителями навстречу русским танкам и они отступили.

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