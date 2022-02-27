В Запоріжській області мер міста із жителями зупинили російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У місті Дніпрорудному Запорізьої області мер міста Євген Матвєєв вийшов із жителями назустріч російським танкам і вони відступили. Про це УНН пише з посиланням на Telegram-канал радника міністра МВС Антона Геращенко.
Цитата
"У Дніпрорудному Запорізькій області мер міста Євген Матвєєв вийшов із жителями назустріч російським танкам – і вони повернули назад.
Не бійтеся давати відсіч загарбникам!
Україна перемагає!
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!", - йдеться в повідомленні.