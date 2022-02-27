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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 22293 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Запоріжській області мер міста із жителями зупинили російських окупантів

В Запоріжській області мер міста із жителями зупинили російських окупантів

Київ • УНН

 • 276601 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. У місті Дніпрорудному Запорізьої області мер міста Євген Матвєєв вийшов із жителями назустріч російським танкам і вони відступили. Про це УНН пише з посиланням на Telegram-канал радника міністра МВС Антона Геращенко.

Цитата

"У Дніпрорудному Запорізькій області мер міста Євген Матвєєв вийшов із жителями назустріч російським танкам – і вони повернули назад.

Не бійтеся давати відсіч загарбникам!

Україна перемагає!

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!", - йдеться в повідомленні.

Українські Національні Новини

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