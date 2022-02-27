В Запорожской области мэр города с жителями остановили российских оккупантов

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В городе Днепрорудном Запорожской области мэр города Евгений Матвеев вышел с жителями навстречу русским танкам и они отступили. Об этом УНН пишет со ссылкой на Telegram-канал советника министра МВД Антона Геращенко.