Бердянський район тимчасово окуповано, є загиблий - РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Бердянський район в Запорізькій області тимчасово окупований. У Бердянську під час операції з захоплення міста одну людину вбили, ще одна поранена. Про це повідомила у Facebook Бердянська районна державна адміністрація, пише УНН.
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“Оперативна інформація по Бердянському району станом на 7:00. Район окуповано. Ворожа техніка спостерігається в різних громадах. З вечора місцеві мешканці Осипенківської громади повідомляли про “рейди” окупантів по будинках в пошуках телефонів“, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що в Бердянську під час операції з захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито, іншого поранено.
“За наявною інформацією, постраждалі — охоронці підприємства "Бердянські жниварки”, — зазначається в повідомленні.
Бердянський відділ поліції, як вказано, розформовано. Міська влада відмовилася від співробітництва з російськими окупантами. Частина комунальних служб працює. Міський транспорт зупинився.
Бердянська райдержадміністрація повідомляє, що впродовж ночі місцеві фіксували переміщення техніки містом. Зранку в Осипенківській громаді також почався рух.
Окрім того, як вказано, у громадах періодичні проблеми зі зв’язком.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що місті Дніпрорудному Запорізької області мер міста Євген Матвєєв вийшов із жителями назустріч російським танкам і вони відступили.