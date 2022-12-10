Бенкси продаст 50 своих работ и передаст деньги на помощь Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Британский художник Бенкси выставил на продажу через сайт благотворительного фонда 50 работ-трафаретов, а полученные средства планирует передать на помощь Украине, передает УНН.
Цитата
«Я сделал 50 таких трафаретов, все вырученные средства передали нашим друзьям в Украине. Посетите banksy.legacyofwarfoundation.com», – написал Бэнкси в Instagram.
Детали
На сайте фонда сообщается, что каждая из 50 работ подписана и пронумерована, тираж ограничен одним экземпляром на одного покупателя и стоит 5000 фунтов стерлингов.
«На средства, вырученные от этой распродажи печатной продукции, мы немедленно закупим новые машины скорой помощи и машины поддержки. Они нужны на Донбассе для продолжения эвакуации людей с инвалидностью, пожилых людей и пострадавших мирных жителей. Мы отправим генераторы, газовые обогреватели и фонари на солнечных батареях в громады, которые переживают суровую зиму без электричества. И мы сможем продолжить нашу поддержку приютов в Киеве для женщин и ЛГБТ-сообщества», - сообщил генеральный директор фонда "Наследие войны" Джайлз Дулей.
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Дополнение
В городе Гостомель Киевской области неизвестные украли кусок стены, на котором нарисовал свое граффити британский художник Бэнкси.
В результате правоохранительные органы будут охранять граффити Бэнкси в Киевской области и другие культурные объекты от краж.