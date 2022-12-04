У поліції розповіли, як охоронятимуть графіті Бенксі після крадіжки

Цитата



«Охорона об'єктів культурної спадщини та інших таких цінностей відносяться до компетенції місцевих органів влади. Ми вже прийняли рішення щодо залучення добровольчих формувань територіальної громади, муніципальної варти, місцевих органів правопорядку до забезпечення збереження вказаних малюнків. Я впевнений в тому, що в подальшому таких випадків не буде», - наголосив він.



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За його словами, дана картина знаходиться в кімнаті речових доказів, а затримана група осіб перебуває у слідчому ізоляторі.

«За даним фактом порушена стаття 194 - це пошкодження майна, але у перспективі, це є прецедент, тому що майно не оцінене, не має поки власника і заяви від власника, тому кваліфікація, я впевнений, буде змінюватися», - наголосив він.

Він додав, що буде проведена мистецтвознавча експертиза, тобто надання оцінки цій картині, а також звернення від місцевих органів влади щодо нанесення шкоди, далі – оголошення підозри всім причетним.

Доповнення

У місті Гостомель Київської області невідомі вкрали шматок стіни, на якому намалював своє графіті британський художник Бенксі.