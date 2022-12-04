В полиции рассказали, как будут охранять граффити Бэнкси после кражи
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Правоохранительные органы будут охранять граффити Бэнкси в Киевской области и другие культурные объекты от краж. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в эфире телемарафона, информирует УНН.
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«Охрана объектов культурного наследия и других таких ценностей относится к компетенции местных органов власти. Мы уже приняли решение о привлечении добровольческих формирований территориальной громады, муниципального караула, местных органов правопорядка к обеспечению сохранения указанных рисунков. Я уверен в том, что в дальнейшем таких случаев не будет», - подчеркнул он.
Детали
По его словам, данная картина находится в комнате вещественных доказательств, а задержанная группа находится в следственном изоляторе.
«По данному факту открыта статья 194 – это повреждение имущества, но в перспективе, это прецедент, потому что имущество не оценено, не имеет пока собственника и заявления от собственника, поэтому квалификация, я уверен, будет меняться», - подчеркнул он.
Он добавил, что будет проведена искусствоведческая экспертиза, то есть предоставление оценки этой картине, а также обращение от местных органов власти по причинению вреда, далее – объявление подозрения всем причастным.
Дополнение
В городе Гостомель Киевской области неизвестные украли кусок стены, на котором нарисовал свое граффити британский художник Бэнкси.