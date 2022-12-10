Бенксі продасть 50 своїх робіт і передасть гроші на допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Британський художник Бенксі виставив на продаж через сайт благодійного фонду 50 робіт-трафаретів, а отримані кошти планує передати на допомогу Україні, передає УНН.
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«Я зробив 50 таких трафаретів, усі виручені кошти передали нашим друзям в Україні. Відвідайте banksy.legacyofwarfoundation.com», - написав Бенксі в Instagram.
Деталі
На сайті фонду повідомляється, що кожну з 50 робіт підписано та пронумеровано, тираж обмежений одним екземпляром на одного покупця та коштує 5000 фунтів стерлінгів.
«На кошти, отримані від цього розпродажу друкованої продукції, ми негайно закупимо нові машини швидкої допомоги та машини підтримки. Вони потрібні на Донбасі для продовження евакуації людей з інвалідністю, людей похилого віку та постраждалих мирних жителів. Ми відправимо генератори, газові обігрівачі та ліхтарі на сонячних батареях до громад, які переживають сувору зиму без електрики. І ми зможемо продовжити нашу підтримку притулків у Києві для жінок та ЛГБТ-спільноти», - повідомив генеральний директор фонду "Спадщина війни" Джайлз Дулей.
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Доповнення
У місті Гостомель Київської області невідомі вкрали шматок стіни, на якому намалював своє графіті британський художник Бенксі.
У результаті правоохоронні органи охоронятимуть графіті Бенксі на Київщині та інші культурні об'єкти від крадіжок.