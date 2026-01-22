Бенфика Трубина и Судакова проиграла Ювентусу и оказалась в шаге от вылета из Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" потерпела болезненное поражение в выездном матче против "Ювентуса", что существенно осложнило ее турнирное положение в Лиге чемпионов. Об этом сообщает УНН.

Хронология матча

Первый тайм прошел в относительно равной борьбе без забитых мячей, однако после перерыва инициативу полностью перехватили хозяева. "Ювентус" прибавил в скорости и агрессии, что быстро вылилось в два результативных удара, на которые "Бенфика" ответить так и не смогла.

Сначала свой автограф в воротах Анатолия Трубина оставил на 55-й минуте Тюрам, а уже окончательный счет на 64-й минуте установил Дэвид Маккенни.

Теперь подопечным Моуринью нужно в последнем побеждать Реал с хорошей разницей и надеяться на синхронную потерю очков как минимум шестерых конкурентов.

Зато "Ювентус" своим прагматичным и хладнокровным футболом сделал решающий шаг к следующей стадии, тогда как для команды Трубина и Судакова это поражение может стать определяющим во всей еврокубковой кампании сезона.

Как сыграли украинские легионеры "Бенфики"

Анатолий Трубин провел матч с немалой нагрузкой: вратарь неоднократно вступал в игру в первом тайме, выигрывал дуэли и уверенно действовал во время подач, однако после перерыва оказался под шквалом атак, когда оборона "Бенфики" потеряла компактность. Оба пропущенных мяча стали следствием системных ошибок команды, а не индивидуальных просчетов украинца.

Георгий Судаков был одним из самых активных игроков гостей в работе с мячом. Он регулярно опускался глубже ради начала атак, пытался продвигать мяч через центр и искать нестандартные решения между линиями. В то же время плотная опека и высокий прессинг "Ювентуса" существенно ограничили его влияние на игру - большинство передач украинца не доходили до финальной трети, а попытки обострения довольно часто и быстро нейтрализовались.

Украинец Трубин вошел в топ-5 самых дорогих футбольных вратарей в мире