11:49 • 2856 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 10788 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 4760 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 9222 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
07:31 • 13344 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 19404 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 26466 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 41284 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 39669 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 65391 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
Бенфика Трубина и Судакова проиграла Ювентусу и оказалась в шаге от вылета из Лиги чемпионов

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Лиссабонская "Бенфика" проиграла "Ювентусу" со счетом 2:0 в выездном матче Лиги чемпионов, что значительно усложнило ее турнирное положение. Украинские легионеры Анатолий Трубин и Георгий Судаков сыграли полный матч.

Бенфика Трубина и Судакова проиграла Ювентусу и оказалась в шаге от вылета из Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" потерпела болезненное поражение в выездном матче против "Ювентуса", что существенно осложнило ее турнирное положение в Лиге чемпионов. Об этом сообщает УНН.

Хронология матча

Первый тайм прошел в относительно равной борьбе без забитых мячей, однако после перерыва инициативу полностью перехватили хозяева. "Ювентус" прибавил в скорости и агрессии, что быстро вылилось в два результативных удара, на которые "Бенфика" ответить так и не смогла.

Сначала свой автограф в воротах Анатолия Трубина оставил на 55-й минуте Тюрам, а уже окончательный счет на 64-й минуте установил Дэвид Маккенни.

Теперь подопечным Моуринью нужно в последнем  побеждать Реал с хорошей разницей и надеяться на синхронную потерю очков как минимум шестерых конкурентов.

Зато "Ювентус" своим прагматичным и хладнокровным футболом сделал решающий шаг к следующей стадии, тогда как для команды Трубина и Судакова это поражение может стать определяющим во всей еврокубковой кампании сезона.

Как сыграли украинские легионеры "Бенфики"

Анатолий Трубин провел матч с немалой нагрузкой: вратарь неоднократно вступал в игру в первом тайме, выигрывал дуэли и уверенно действовал во время подач, однако после перерыва оказался под шквалом атак, когда оборона "Бенфики" потеряла компактность. Оба пропущенных мяча стали следствием системных ошибок команды, а не индивидуальных просчетов украинца.

Георгий Судаков был одним из самых активных игроков гостей в работе с мячом. Он регулярно опускался глубже ради начала атак, пытался продвигать мяч через центр и искать нестандартные решения между линиями. В то же время плотная опека и высокий прессинг "Ювентуса" существенно ограничили его влияние на игру  - большинство передач украинца не доходили до финальной трети, а попытки обострения довольно часто и быстро нейтрализовались.

Украинец Трубин вошел в топ-5 самых дорогих футбольных вратарей в мире09.12.25, 06:30 • 4127 просмотров

Станислав Кармазин

