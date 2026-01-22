Бенфіка Трубіна і Судакова програла Ювентусу та опинилася за крок від вильоту з Ліги чемпіонів

$43.180.08
11:49 • 2874 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 10822 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 4798 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 9260 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
07:31 • 13357 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 19409 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 26473 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 41285 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 39675 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 65407 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січня
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗС
Публікації
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 10815 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 8844 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 65405 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 57649 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 57892 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 21255 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 18632 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 19428 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 57892 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 38090 перегляди
Бенфіка Трубіна і Судакова програла Ювентусу та опинилася за крок від вильоту з Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Лісабонська "Бенфіка" програла "Ювентусу" з рахунком 2:0 у виїзному матчі Ліги чемпіонів, що значно ускладнило її турнірне становище. Українські легіонери Анатолій Трубін та Георгій Судаков зіграли повний матч.

Бенфіка Трубіна і Судакова програла Ювентусу та опинилася за крок від вильоту з Ліги чемпіонів

Лісабонська "Бенфіка" зазнала болісної поразки у виїзному матчі проти "Ювентуса", яка суттєво ускладнила її турнірне становище в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє УНН.

Хронологія матчу

Перший тайм минув у відносно рівній боротьбі без забитих м’ячів, однак після перерви ініціативу повністю перехопили господарі. "Ювентус" додав у швидкості та агресії, що швидко вилилося у два результативні удари, на які "Бенфіка" відповісти так і не змогла.

Спочатку свій автограф у воротах Анатолія Трубіна залишив на 55-ій хвилині Тюрам, а вже остаточний рахунок на 64-ій хвилині встановив Девід Маккені.

Тепер підопічним Моуріньйо потрібно в останньому  перемагати Реал з хорошою різницею та сподіватися на синхронну втрату очок як мінімум шістьох конкурентів.

Натомість "Ювентус" своїм прагматичним і холоднокровним футболом зробив вирішальний крок до наступної стадії, тоді як для команди Трубіна і Судакова ця поразка може стати визначальною у всій єврокубковій кампанії сезону.

Як зіграли українські легіонери "Бенфіки"

Анатолій Трубін провів матч з неабияким навантаженням: воротар неодноразово вступав у гру в першому таймі, вигравав дуелі та впевнено діяв під час подач, однак після перерви опинився під шквалом атак, коли оборона "Бенфіки" втратила компактність. Обидва пропущені м’ячі стали наслідком системних помилок команди, а не індивідуальних прорахунків українця.

Георгій Судаков був одним із найактивніших гравців гостей у роботі з м’ячем. Він регулярно опускався глибше заради початку атак, намагався просувати м’яч через центр і шукати нестандартні рішення між лініями. Водночас щільна опіка та високий пресинг "Ювентуса" суттєво обмежили його вплив на гру  - більшість передач українця не доходили до фінальної третини, а спроби загострення досить часто і швидко нейтралізувалися.

Українець Трубін увійшов до топ-5 найдорожчих футбольних воротарів у світі09.12.25, 06:30 • 4127 переглядiв

Станіслав Кармазін

СпортНовини Світу
Реал Мадрид
Лісабон