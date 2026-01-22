Бенфіка Трубіна і Судакова програла Ювентусу та опинилася за крок від вильоту з Ліги чемпіонів

Лісабонська "Бенфіка" зазнала болісної поразки у виїзному матчі проти "Ювентуса", яка суттєво ускладнила її турнірне становище в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє УНН.

Хронологія матчу

Перший тайм минув у відносно рівній боротьбі без забитих м’ячів, однак після перерви ініціативу повністю перехопили господарі. "Ювентус" додав у швидкості та агресії, що швидко вилилося у два результативні удари, на які "Бенфіка" відповісти так і не змогла.

Спочатку свій автограф у воротах Анатолія Трубіна залишив на 55-ій хвилині Тюрам, а вже остаточний рахунок на 64-ій хвилині встановив Девід Маккені.

Тепер підопічним Моуріньйо потрібно в останньому перемагати Реал з хорошою різницею та сподіватися на синхронну втрату очок як мінімум шістьох конкурентів.

Натомість "Ювентус" своїм прагматичним і холоднокровним футболом зробив вирішальний крок до наступної стадії, тоді як для команди Трубіна і Судакова ця поразка може стати визначальною у всій єврокубковій кампанії сезону.

Як зіграли українські легіонери "Бенфіки"

Анатолій Трубін провів матч з неабияким навантаженням: воротар неодноразово вступав у гру в першому таймі, вигравав дуелі та впевнено діяв під час подач, однак після перерви опинився під шквалом атак, коли оборона "Бенфіки" втратила компактність. Обидва пропущені м’ячі стали наслідком системних помилок команди, а не індивідуальних прорахунків українця.

Георгій Судаков був одним із найактивніших гравців гостей у роботі з м’ячем. Він регулярно опускався глибше заради початку атак, намагався просувати м’яч через центр і шукати нестандартні рішення між лініями. Водночас щільна опіка та високий пресинг "Ювентуса" суттєво обмежили його вплив на гру - більшість передач українця не доходили до фінальної третини, а спроби загострення досить часто і швидко нейтралізувалися.

