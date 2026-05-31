белорусские железнодорожники заявили о прибытии российского военного эшелона на базу Кричев-6

На территорию бывшей авиабазы Кричев-6 в беларуси в конце декабря 2025 года прибыл крупный российский военный эшелон с техникой, боеприпасами и личным составом. Об этом сообщил Сообщество железнодорожников беларуси, пишет УНН.

Детали

По данным организации, эшелон был отправлен со станции капустин яр в россии и прибыл на станцию Кричев I в Могилевской области, откуда его доставили непосредственно на территорию объекта Кричев-6. Отправителем груза называют 4-й Государственный центральный межвидовой полигон минобороны рф, а получателем – Управление военных сообщений Вооруженных сил беларуси.

В беларусь доставили более 60 вагонов военного груза

По информации Сообщества железнодорожников беларуси, в состав эшелона входили 54 платформы с военной техникой, шесть крытых вагонов со снаряжением, один вагон с боеприпасами и пассажирские вагоны с личным составом. В общей сложности речь идет о более чем 61 вагоне.

Организация отмечает, что по состоянию на середину мая 2026 года доставленный российский контингент не покидал территорию Кричева-6, а новых военных эшелонов на этот объект после декабрьской отправки не фиксировалось. Ранее эта территория привлекала внимание из-за заявлений о возможном размещении там российского ракетного комплекса "Орешник", однако подтверждений этому не было.

