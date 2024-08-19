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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Белый дом опроверг блокировку использования Storm Shadow в рф - The Telegraph

Белый дом опроверг блокировку использования Storm Shadow в рф - The Telegraph

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 14:11  •  21621 просмотра

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США не блокируют запрос Великобритании на использование Украиной ракет Storm Shadow по территории рф. Официальный запрос от Украины не поступал. К тому же 90% российских истребителей уже переведены за пределы зоны действия ракет.

Белый дом опроверг сообщения о том, что США блокируют запрос Великобритании на использование Украиной ракет дельнего действия Storm Shadow для ударов  по територии рф. Про це этом пишет The Telegraph, передает УНН.

Детали

Представитель администрации Байдена сообщил The Telegraph, что официального запроса на запуск ракет над российской границей, что потребовало бы использования некоторых систем американского производства, от Украины не поступало.

Украинские чиновники, включая Президента Владимира Зеленского, утверждают, что ракеты позволят Украине поразить ряд ключевых целей за линией фронта, включая аэродромы, склады боеприпасов и российские командные пункты.

Михаил Подоляк, один из советников Зеленского, сказал The Telegraph в субботу, что ракеты Storm Shadow также позволят Украине нарушить российские цепи поставок, поскольку они могут проникать в подземные бункеры и уклоняться от обнаружения радарами.

Однако высокопоставленный американский чиновник заявил, что 90 процентов российских истребителей были переведены на авиабазы за пределами 155-мильной зоны действия Storm Shadow.

"россия предполагала, что США или другие западные страны могут в конечном итоге дать им разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия в россии, и они просто внесли коррективы в этот момент", - сказал он.

Напомним

Великобритания не давала Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow для атаки на Курскую область. Британское правительство подтверждает, что предоставленное оружие предназначено только для обороны Украины.

Как писало The Times, США фактически запрещает Великобритании предоставлять Украине разрешение на запуск ракет Storm Shadow по территории России из-за опасений администрации Байдена относительно возможной эскалации войны. 

Представитель Пентагона заявил в четверг, что США считают, что использование ракет будет "эскалацией" и спровоцирует ответные действия россии против западных союзников Украины.

17 августа Президент Зеленский заявил, что Британия замедлила темпы поддержки Украины, особенно в отношении дальнобойного оружия. Украина усилит дипломатическую работу для получения смелых решений от партнеров.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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