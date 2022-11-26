Бельгия задекларировала поддержку движения Украины к членству в ЕС и НАТО

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«Президент Украины и Премьер-министр Бельгии… подписали декларацию о поддержке членства нашего государства в ЕС и НАТО», - говорится в сообщении.

Детали

Зеленский и Де Кроо обстоятельно обсудили взаимодействие двух государств в ООН, в структурах Европейского Союза и на других международных площадках.

«Я благодарю Бельгию и господина Премьер-министра за подписанную сегодня совместную декларацию. Этот документ подтверждает поддержку Бельгией нашего движения к полноправному членству в Европейском Союзе и НАТО. Мы обязательно получим этот важный для нас результат», – заявил Зеленский.

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Со своей стороны Александр Де Кроо отметил, что для него большая честь быть в Украине и подтвердить свою поддержку Украине и ее гражданам.

«Хочу поблагодарить вас и каждого украинца от имени народа Бельгии за ваше лидерство в эти очень сложные времена войны. Вы демонстрируете всему миру, за что стоит бороться – за демократию, за открытое общество, где люди относятся с уважением друг к другу, осуждают бессмысленное насилие», – подчеркнул Де Кроо.

Как отметил Де Кроо, в условиях, когда россия начала уничтожать гражданскую инфраструктуру, лишая население Украины электро- и водоснабжения, необходимо и дальше поддерживать украинцев, поскольку впереди чрезвычайно сложная зима.

«Мы поставляем генераторы, оказываем помощь вашим школам, больницам, и надеемся, что это придаст вам стойкости в эти сложные времена», – сказал он.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 сентября, что Украина подает заявку "по ускоренной процедуре" на членство в НАТО. Заявку о членстве Украины в НАТО публично поддержали уже 11 стран.

Евросовет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС 23 июня.

7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.