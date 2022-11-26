Бельгія задекларувала підтримку руху України до членства в ЄС і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписали декларацію щодо підтримки членства України в ЄС і НАТО, повідомили в Офісі Президента, пише УНН.
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«Президент України та Прем'єр-міністр Бельгії… підписали декларацію щодо підтримки членства нашої держави в ЄС і НАТО», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зеленський та Де Кроо докладно обговорили взаємодію двох держав в ООН, у структурах Європейського Союзу та на інших міжнародних майданчиках.
«Я дякую Бельгії й пану Премʼєр-міністру за підписану сьогодні спільну декларацію. Цей документ засвідчує підтримку Бельгією нашого руху до повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО. Ми обов’язково здобудемо цей важливий для нас результат», – заявив Зеленський.
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Зі свого боку Александр Де Кроо зазначив, що для нього велика честь бути в Україні й засвідчити свою підтримку Україні та її громадянам.
«Хочу подякувати вам і кожному українцю від імені народу Бельгії за ваше лідерство в ці дуже складні часи війни. Ви демонструєте всьому світові, за що варто битися – за демократію, за відкрите суспільство, де люди ставляться з повагою одне до одного, засуджують безглузде насилля», – наголосив Де Кроо.
Як зазначив Де Кроо, в умовах, коли росія почала знищувати цивільну інфраструктуру, позбавляючи населення України електро- та водопостачання, необхідно й далі підтримувати українців, оскільки попереду надзвичайно складна зима.
«Ми постачаємо генератори, надаємо допомогу вашим школам, лікарням, і сподіваємося, що це додасть вам стійкості в ці складні часи», – сказав він.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив 30 вересня, що Україна подає заявку "за прискореною процедурою" на членство в НАТО. Заявку про членство України в НАТО публічно підтримали вже 11 країн.
Єврорада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС 23 червня.
7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.