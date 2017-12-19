Бельгия планирует отказаться от телеграфа до конца года

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 73951 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88635 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91272 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110044 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101247 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104938 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111917 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117131 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122917 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134471 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Бельгия планирует отказаться от телеграфа до конца года

Бельгия планирует отказаться от телеграфа до конца года

Киев  •  УНН

 • 11405 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Бельгии намерены до конца текущего года отказаться от использования телеграфа. Последнее сообщение будет отправлено 29 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Впервые сообщение с помощью телеграфа в Бельгии отправили 171 год назад: из Брюсселя в Антверпен.

Как отмечает BBC, бельгийской телеграфной сетью пользовались всего 10 компаний и несколько частных лиц. В основном телеграф выступал необходимым инструментом для отправки сообщений судебными приставами, которые нуждались в юридическом закреплении отправки тех или иных сообщений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крупнейший оператор в Украине прекратит отправку телеграмм

Стоимость обычной телеграммы на 20 слов в Бельгии составляет на сегодня 23,75 евро. Таким образом, в период социальных сетей и интернета подобная инфраструктура перестала быть конкурентоспособной.

Напоминаем, в начале года Норвегия стала первой в мире государством, отказалась от FM-радио в пользу цифровой передачи данных.

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