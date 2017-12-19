Бельгия планирует отказаться от телеграфа до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Бельгии намерены до конца текущего года отказаться от использования телеграфа. Последнее сообщение будет отправлено 29 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Впервые сообщение с помощью телеграфа в Бельгии отправили 171 год назад: из Брюсселя в Антверпен.
Как отмечает BBC, бельгийской телеграфной сетью пользовались всего 10 компаний и несколько частных лиц. В основном телеграф выступал необходимым инструментом для отправки сообщений судебными приставами, которые нуждались в юридическом закреплении отправки тех или иных сообщений.
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Стоимость обычной телеграммы на 20 слов в Бельгии составляет на сегодня 23,75 евро. Таким образом, в период социальных сетей и интернета подобная инфраструктура перестала быть конкурентоспособной.
Напоминаем, в начале года Норвегия стала первой в мире государством, отказалась от FM-радио в пользу цифровой передачи данных.