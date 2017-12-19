Бельгія планує відмовитися від телеграфу до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Бельгії мають намір до кінця поточного року відмовитися від використання телеграфу. Останнє повідомлення буде відправлено 29 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Вперше повідомлення за допомогою телеграфу у Бельгії відправили 171 рік тому: з Брюсселю до Антверпену.
Як зазначає BBC, бельгійською телеграфною мережею користувалися всього 10 компаній та декілька приватних осіб. В основному телеграф виступав необхідним інструментом для надсилання повідомлень судовими приставами, котрі потребували юридичного закріплення відправки тих чи інших повідомлень.
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Вартість звичайної телеграми на 20 слів у Бельгії складає на сьогодні 23,75 євро. Таким чином, у час соціальних мереж та інтернету подібна інфраструктура перестала бути конкурентноспроможною.
Нагадуємо, на початку року Норвегія стала першою у світі державою, котра відмовилася від FM-радіо на користь цифрової передачі даних.