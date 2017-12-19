Бельгия первой отправила женщину послом в Саудовскую Аравию
Киев • УНН
Киев. 18 декабря. УНН. Бельгия впервые в истории дипломатии назначила женщину послом в Саудовскую Аравию, сообщает УНН со ссылкой на бельгийский общественный вещатель VRT.
Бельгийский дипломат Доминик Минер летом передаст верительные грамоты королю Саудовской Аравии.
“Это явный сигнал, что правительство посылает женщину в качестве посла в Саудовскую Аравию”, — отмечают в кабинете Рейндерса.
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Также они отмечают, что в Иран также отправится женщина — дипломат в роли бельгийского посла. Эти обе страны определяют проблематичными, когда речь заходит о правах женщин.
Летом 2018 Доминик Минейро переезжает в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии.
Напомним, бывший президент Каталонии Карлос Путчдемон заявил в среду, что он планирует остаться в Бельгии.