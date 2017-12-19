Бельгія першою відправила жінку послом в Саудівську Аравію
Київ • УНН
Київ. 18 грудня. УНН. Бельгія вперше в історії дипломатії призначила жінку послом у Саудівську Аравію, повідомляє УНН посилаючись на бельгійський громадський мовник VRT.
Бельгійський дипломат Домінік Мінер улітку передасть вірчі грамоти королю Саудівської Аравії.
“Це явний сигнал, що уряд посилає жінку в якості посла в Саудівську Аравію”, - зазначають у кабінеті Рейндерса.
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Також вони зазначають, що в Іран також відправиться жінка — дипломат в ролі бельгійського посла. Ці обидві країни визначають проблематичними, коли мова заходить про права жінок.
Влітку 2018 року Домінік Мінейро переїжджає в Ер-Ріяд, столицю Саудівської Аравії.
Нагадаємо, колишній президент Каталонії Карлос Путчдемон заявив в середу, що він планує залишитися в Бельгії.