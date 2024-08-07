Беленюк и Насибов вышли в полуфинал по греко-римской борьбе на Олимпиаде-2024

Украинские борцы Жан Беленюк и Парвиз Насибов прошли в полуфинал по греко-римской борьбе в своих весовых категориях на Олимпийских играх - 2024 в Париже, пишет УНН со ссылкой на результаты на сайте Олимпиады.

Детали

Беленюк прошел в полуфинал в греко-римской борьбе в весе до 87 кг, одолев в 1/4 финала представителя Казахстана Нурсултана Турсинова - 7:3.

Насибов одолел в 1/4 финала киргизстанского борца Амантура Исмаилова - 7:6 - и прошел в полуфинал в греко-римской борьбе в весе до 67 кг.

Полуфиналы ожидаются 7 августа около 20 часов.

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