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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Беленюк и Насибов вышли в полуфинал по греко-римской борьбе на Олимпиаде-2024

Беленюк и Насибов вышли в полуфинал по греко-римской борьбе на Олимпиаде-2024

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 11:38  •  4085 просмотра

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Украинские борцы Жан Беленюк и Парвиз Насибов прошли в полуфинал по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Париже. Беленюк победил в весе до 87 кг, а Насибов - в весе до 67 кг.

Украинские борцы Жан Беленюк и Парвиз Насибов прошли в полуфинал по греко-римской борьбе в своих весовых категориях на Олимпийских играх - 2024 в Париже, пишет УНН со ссылкой на результаты на сайте Олимпиады.

Детали

Беленюк прошел в полуфинал в греко-римской борьбе в весе до 87 кг, одолев в 1/4 финала представителя Казахстана Нурсултана Турсинова - 7:3.

Насибов одолел в 1/4 финала киргизстанского борца Амантура Исмаилова - 7:6 - и прошел в полуфинал в греко-римской борьбе в весе до 67 кг.

Полуфиналы ожидаются 7 августа около 20 часов.

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 7 серпня7 августа 2024, 05:56 • 11926 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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