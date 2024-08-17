Беларусь планирует интегрировать свою промышленность с предприятиями на ВОТ Украины - ЦНС
Киев • УНН
Режим лукашенко наращивает связи белорусской промышленности с захваченными предприятиями на оккупированных территориях Украины. Заключены соглашения с оккупационной администрацией Запорожья по расширению торгового сотрудничества.
Режим лукашенко наращивает связи промышленности беларуси с захваченными предприятиями на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
беларусь наращивает поставку сельхозтехники на ВОТ, а также другой продукции. В то же время в Беларусь импортируют из ВОТ товары легкой промышленности,
Детали
Отмечается, что недавно между оккупационной администрацией Запорожья и делегацией беларуси был заключен ряд соглашений по распространению торгового сотрудничества.
В ЦНС подчеркнули, что таким образом режим лукашенко сознательно нарушает международное право и торгует с оккупированными территориями.
Заметим, что такие враждебные действия не останутся без оценки и прибытие белорусских делегаций на ВОТ делает их законной целью,
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