Беларусь планирует интегрировать свою промышленность с предприятиями на ВОТ Украины - ЦНС

Режим лукашенко наращивает связи промышленности беларуси с захваченными предприятиями на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

беларусь наращивает поставку сельхозтехники на ВОТ, а также другой продукции. В то же время в Беларусь импортируют из ВОТ товары легкой промышленности, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что недавно между оккупационной администрацией Запорожья и делегацией беларуси был заключен ряд соглашений по распространению торгового сотрудничества.

В ЦНС подчеркнули, что таким образом режим лукашенко сознательно нарушает международное право и торгует с оккупированными территориями.

Заметим, что такие враждебные действия не останутся без оценки и прибытие белорусских делегаций на ВОТ делает их законной целью, - добавили в Сопротивлении.

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