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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Беларусь планирует интегрировать свою промышленность с предприятиями на ВОТ Украины - ЦНС

Киев  •  УНН

17 августа 2024, 03:06  •  12044 просмотра

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Режим лукашенко наращивает связи белорусской промышленности с захваченными предприятиями на оккупированных территориях Украины. Заключены соглашения с оккупационной администрацией Запорожья по расширению торгового сотрудничества.

Режим лукашенко наращивает связи промышленности беларуси с захваченными предприятиями на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

беларусь наращивает поставку сельхозтехники на ВОТ, а также другой продукции. В то же время в Беларусь импортируют из ВОТ товары легкой промышленности,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что недавно между оккупационной администрацией Запорожья и делегацией беларуси был заключен ряд соглашений по распространению торгового сотрудничества.

В ЦНС подчеркнули, что таким образом режим лукашенко сознательно нарушает международное право и торгует с оккупированными территориями.

Заметим, что такие враждебные действия не останутся без оценки и прибытие белорусских делегаций на ВОТ делает их законной целью,

- добавили в Сопротивлении.

лукашенко помиловал 30 политзаключенных в Беларуси16 августа 2024, 15:51 • 14006 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
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