лукашенко помиловал 30 политзаключенных в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 политических заключенных. Об этом пишет УНН со ссылкой на администрацию лукашенко.

Детали

В администрации президента Беларуси не указывают, кто именно эти заключенные, однако отмечают, что речь идет о осужденных за преступления протестного направления.

Среди помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Также среди них есть люди пенсионного возраста.

Все они признали вину, искренне покаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни. Контроль за выполнением таких обязательств по поручению Главы государства обеспечит Министерство внутренних дел.

Напомним

30 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Криегера, ранее приговоренного к смертной казни.