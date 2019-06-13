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Бекирову в Крыму предъявили "обвинение в окончательном варианте"

Киев • УНН

 • 8072 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. ФСБ России закончила следствие по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в аннексированном РФ Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, ему предъявили "обвинение" в окончательном варианте. Об этом сообщили адвокаты Бекирова Алексей Ладин и Ислям Велиляев, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Бекирову в Крыму предъявили "обвинение в окончательном варианте"

"Сегодня (12 июня – ред.) в окончательном варианте Бекирову предъявили обвинение. Оно осталось без изменений, единственное – четко уточнили дату и время, когда именно, по версии следствия, он передал боеприпасы и взрывчатку. Раньше обвинение было расплывчатое, время и дата совершения преступления – неустановленные", – рассказал Велиляев.

В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указано, что старший следователь-криминалист следственного отдела УФСБ России по аннексированному Крыму и Севастополю Иван Романец, "рассмотрев материалы дела, установил, что Бекиров совершил незаконное хранение боеприпасов группой лиц по предварительному сговору".

По словам адвоката Ладина, Бекиров не признал вину и полностью подтвердил свои показания, ранее данные в ходе следствия, а также уточнил по времени и по датам, с кем и где находился.

"После допроса защита ходатайствовала о том, чтобы следствие вызвало и допросило тех людей, которые находились с Бекировым в то время, когда он якобы передавал взрывчатку и боеприпасы. Кроме того, я ходатайствовал о проведении психо-физиологического исследования (проверку на полиграфе) в отношении Бекирова, а также мифического свидетеля под псевдонимом Меметов в случае его согласия. Ждем ответа", – рассказал Ладин.

Как сообщается, в ближайшее время защита приступит к ознакомлению с материалами дела, после чего его направят в суд.

Как сообщал УНН, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе. На данный момент арест Бекирова продлится до 12 августа.

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