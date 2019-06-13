Бекірову в Криму висунули "обвинувачення в остаточному варіанті"

"Сьогодні (12 червня - ред.) в остаточному варіанті Бекірову висунули обвинувачення. Воно залишилося без змін, єдине - чітко уточнили дату і час, коли саме, за версією слідства, він передав боєприпаси і вибухівку. Раніше обвинувачення було розпливчасте, час і дата вчинення злочину - невстановлені", - розповів Веліляєв.

У постанові про притягнення як обвинуваченого вказано, що старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УФСБ Росії по анексованому Криму і Севастополю Іван Романець, "розглянувши матеріали справи, встановив, що Бекіров здійснив незаконне зберігання боєприпасів групою осіб за попередньою змовою".

За словами адвоката Ладіна, Бекіров не визнав провину і повністю підтвердив свої показання, раніше дані під час слідства, а також уточнив по часу і по датах, з ким і де перебував.

"Після допиту захист клопотав про те, щоб слідство викликало і допитало тих людей, які перебували з Бекіровим у той час, коли він нібито передавав вибухівку і боєприпаси. Окрім того, я клопотав про проведення психо-фізіологічного дослідження (перевірки на поліграфі) стосовно Бекірова, а також міфічного свідка під псевдонімом Меметов у разі його згоди. Чекаємо відповіді", - розповів Ладин.

Як повідомляється, найближчим часом захист приступить до ознайомлення з матеріалами справи, після чого її направлять до суду.

Як повідомляв УНН, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в'їзді в окупований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі. Наразі арешт Бекірова продовжено до 12 серпня.