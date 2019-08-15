Бекиров не смог принять участие в "суде" в Крыму из-за боли в спине — Денисова

ukru
ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 38153 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118181 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128898 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120110 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124737 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127860 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152653 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150940 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140810 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 200711 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

6 марта, 22:59 • 111834 просмотра
Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

7 марта, 00:39 • 104094 просмотра
Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

7 марта, 01:13 • 92141 просмотра
Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

7 марта, 02:05 • 100138 просмотра
В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

03:10 • 108555 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 128742 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 141640 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 200711 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 181488 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 206590 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 117377 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 129241 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 131335 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 135723 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 131636 просмотра
Актуальное
Бекиров не смог принять участие в "суде" в Крыму из-за боли в спине — Денисова

Бекиров не смог принять участие в "суде" в Крыму из-за боли в спине — Денисова

Киев  •  УНН

 • 10734 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Сегодня должно было состояться заседание "Верховного суда Республики Крым" в деле политзаключенного Эдема Бекирова, который, в то же время, из-за боли в спине не смог перейти из камеры в СИЗО в специально оборудованное помещения, где должен был участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции. Дальнейшую транспортировку в Красноперекопск он может не выдержать. Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Сегодня "Верховный суд Республики Крым" должен был определить, какой именно местный суд будет рассматривать уголовное дело Эдема Бекирова по сути - "Красноперекопский районный суд Республики Крым" или "Центральный районный суд г. Симферополя". Эдем Бекиров, который содержится в Симферопольском СИЗО, должен был участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции. Для этого ему необходимо было прийти из камеры в специально оборудованное для этого помещение на территории СИЗО. Впрочем, из-за боли в спине он не смог этого сделать", - сообщила Денисова.

По ее словам, по той же причине два дня назад Бекиров не встретился со своим адвокатом.

"Заседание "Верховного суда" перенесено на 14:00 20 августа. Еще раз подчеркиваю, что транспортировку в Красноперекопск Эдем Бекиров в своем состоянии здоровья может не выдержать. Только давление международного сообщества на РФ может спасти жизнь нашего гражданина", - добавила она.

Как сообщал УНН, 8 августа "Верховный суд Республики Крым" продолжил Эдему Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября.

Напомним, что Бекиров принимал участие в массовых акциях против оккупации Крыма Россией.

Российские власти арестовали Бакирова в декабре 2018 года, когда он приехал на полуостров навестить свою мать. Он содержится в СИЗО-1 в Симферополе и обвиняют, что он якобы передал таксисту рюкзак с 14 килограммами взрывчатки. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы