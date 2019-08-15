Бекиров не смог принять участие в "суде" в Крыму из-за боли в спине — Денисова

КИЕВ. 15 августа. УНН. Сегодня должно было состояться заседание "Верховного суда Республики Крым" в деле политзаключенного Эдема Бекирова, который, в то же время, из-за боли в спине не смог перейти из камеры в СИЗО в специально оборудованное помещения, где должен был участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции. Дальнейшую транспортировку в Красноперекопск он может не выдержать. Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.