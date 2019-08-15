Бекіров не зміг взяти участь у "суді" в Криму через біль у спині – Денісова

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Сьогодні мало відбутися засідання "Верховного суду Республіки Крим" у справі політв’язня Едема Бекірова, який, водночас, через біль у спині не зміг перейти з камери в СІЗО до спеціально обладнаного приміщення, де мав брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Подальше транспортування до Красноперекопська він може не витримати. Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.