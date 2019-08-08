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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 128391 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 138478 просмотра

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Денисова отреагировала на решение оккупационного "суда" касательно Эдема Бекирова

Денисова отреагировала на решение оккупационного "суда" касательно Эдема Бекирова

Киев  •  УНН

 • 10253 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отреагировала на решение “суда” о продлении Эдему Бекирову меры пресечения в виде содержания под стражей, пишет УНН со ссылкой на ее пресс-службу.

Сегодня так называемый “Верховный суд Республики Крым” вновь продолжил Эдему Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября.

“Уполномоченный отметила, что защитники господина Бекирова предоставили все необходимые для изменения меры пресечения на домашний арест документы (по состоянию здоровья, наличия жилья на территории Крыма). Однако содержание под стражей упорно продолжают, не обеспечив тяжелобольному человеку соответствующий медицинский уход и не допуская независимых врачей”, — указано в сообщении.

Уже 15 августа этот же “Верховный суд Республики Крым” будет решать, местный суд рассматривать уголовное дело по существу — “Красноперекопский районный суд Республики Крым” или “Центральный районный суд г. Симферополя”.

Денисова выразила обеспокоенность, что этапирование в Красноперекопск Эдем Бекиров в своем состоянии здоровья (I группа инвалидности, критический уровень сахара в крови, гипертония, воспаление поджелудочной, невыносимая боль в спине, трофическая язва на левой ноге) может не выдержать.

Бекиров уже заявил об объявлении голодовки, если решение о его перемещении в изолятор временного содержания Красноперекопска будет принято.

“Только давление международного сообщества на РФ может спасти жизнь нашего гражданина”, — отметила омбудсмен.

Как сообщал УНН, посольство США сделало заявление об ухудшении состояния Балуха и Бекирова.

Украинские Национальные Новости

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