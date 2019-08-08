Денісова відреагувала на рішення окупаційного "суду" щодо Едема Бекірова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відреагувала на рішення “суду” щодо продовження Едему Бекірову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, пише УНН з посиланням на її прес-службу.
Сьогодні так званий “Верховний суд Республіки Крим” знову продовжив Едему Бекірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11 жовтня.
“Уповноважений зазначила, що захисники пана Бекірова надали всі необхідні для зміни запобіжного заходу на домашній арешт документи (щодо стану здоров’я, наявності житла на території Криму). Однак тримання під вартою вперто продовжують, не забезпечивши тяжкохворій людині відповідний медичний догляд і не допускаючи незалежних лікарів”, — вказано у повідомленні.
Вже 15 серпня цей же “Верховний суд Республіки Крим” вирішуватиме, який місцевий суд має розглядати кримінальну справу по суті — “Красноперекопський районний суд Республіки Крим” чи “Центральний районний суд м. Сімферополя”.
Денісова висловила занепокоєння, що етапування до Красноперекопська Едем Бекіров у своєму стані здоров’я (І група інвалідності, критичний рівень цукру в крові, гіпертонія, запалення підшлункової, нестерпний біль у спині, трофічна виразка на лівій нозі) може не витримати.
Бекіров уже заявив про оголошення голодування, якщо рішення про його переміщення до ізолятора тимчасового тримання Красноперекопська буде прийняте.
“Тільки тиск міжнародної спільноти на РФ може врятувати життя нашого громадянина”, — наголосила омбудсмен.
Як повідомляв УНН, посольство США зробило заяву щодо погіршення стану Балуха та Бекірова.