Посольство США зробило заяву щодо погіршення стану Балуха та Бекірова

“Ми глибоко стурбовані повідомленнями про погіршення стану здоров’я українських політв’язнів Володимира Балуха та Едема Бекірова. Росія повинна негайно звільнити Балуха, Бекірова та всіх українських політичних в’язнів”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше адвокат Ольга Дінзе повідомила, що в ув’язненого в Росії кримського активіста Володимира Балуха в колонії погіршився стан здоров’я, але діагноз йому досі не поставили.

Крім того, сьогодні Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про те, що подальше утримання у місці несвободи, недопуск незалежного лікаря, відсутність адекватного лікування, ймовірне транспортування до Красноперекопська можуть мати фатальні наслідки для життя тяжкохворого громадянина України Едема Бекірова.