Посольство США сделало заявление об ухудшении состояния Балуха и Бекирова
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Посольстве США в Украине выразили обеспокоенность из-за сообщения об ухудшении состояния здоровья украинских политзаключенных Владимира Балуха и Эдема Бекирова. Об этом говорится в заявлении Посольства, обнародованном в Twitter, передает УНН.
“Мы глубоко обеспокоены сообщениями об ухудшении состояния здоровья украинских политзаключенных Владимира Балуха и Эдема Бекирова. Россия должна немедленно освободить Балуха, Бекирова и всех украинских политических заключенных”, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее адвокат Ольга Динзе сообщила, что у заключенного в России крымского активиста Владимира Балуха в колонии ухудшилось состояние здоровья, но диагноз ему до сих пор не поставили.
Кроме того, сегодня Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что дальнейшее содержание в месте несвободы, недопуск независимого врача, отсутствие адекватного лечения, вероятно транспортировки в Красноперекопск могут иметь фатальные последствия для жизни тяжелобольного гражданина Украины Эдема Бекирова.