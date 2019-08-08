Омбудсмен застерегла від утримання в ув'язненні тяжкохворого Бекірова

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Подальше утримання у місці несвободи, недопуск незалежного лікаря, відсутність адекватного лікування, ймовірне транспортування до Красноперекопська можуть мати фатальні наслідки для життя тяжкохворого громадянина України Едема Бекірова, суд над яким продовжиться в окупованому Криму сьогодні. Про це йдеться в оприлюдненому у четвер зверненні Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, передає УНН.