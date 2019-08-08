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Омбудсмен застерегла від утримання в ув'язненні тяжкохворого Бекірова

Омбудсмен застерегла від утримання в ув'язненні тяжкохворого Бекірова

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Подальше утримання у місці несвободи, недопуск незалежного лікаря, відсутність адекватного лікування, ймовірне транспортування до Красноперекопська можуть мати фатальні наслідки для життя тяжкохворого громадянина України Едема Бекірова, суд над яким продовжиться в окупованому Криму сьогодні. Про це йдеться в оприлюдненому у четвер зверненні Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, передає УНН.

"Сьогодні "Верховний суд Республіки Крим" розгляне рішення про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою тяжкохворому громадянину України Едему Бекірову. Подальше його утримання у місці несвободи, недопуск незалежного лікаря, відсутність адекватного лікування, ймовірне транспортування до Красноперекопська можуть мати фатальні наслідки для життя", - йдеться у зверненні Омбудсмена.

З її слів, рішення Європейського суду з прав людини, які зобов’язують уряд РФ негайно помістити Едема Бекірова до лікарні і забезпечити йому належне обстеження та лікування, а також допустити незалежних лікарів, не виконуються. "Численні звернення мої та адвокатів не дали очікуваних результатів", - додала Денісова.

"Закликаю повноважних представників міжнародної спільноти не допустити подальше утримання Едема Бекірова у місці несвободи та вжити заходів на виконання рішень ЄСПЛ для порятунку життя людини", - зазначила Омбудсмен.

Нагадаємо, за даними організації HRW, Бекіров потребує термінової медичної допомоги.

Додамо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в окупований Крим вранці 12 грудня 2018 року.

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