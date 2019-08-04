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Актуальне
Бекіров потребує термінової медичної допомоги - HRW

Бекіров потребує термінової медичної допомоги - HRW

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Кримськотатарський активіст Едем Бекіров, який незаконно заарештований в Криму окупаційними властями РФ потребує термінової медичної допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву організації Human Rights Watch.

Бекіров знаходиться під незаконним арештом протягом 8 місяців.

"Російські чиновники в Криму повинні негайно перевести активіста, Едема Бекірова, 58 років, в лікарню для обстеження і лікування", - сказано в зверненні HRW.

У Бекірова ампутована нога, він потребує постійного медичного огляду. Як розповів правозахисникам адвокат Іслям Валіляєв, підзахисний перебуває в критичному стані.

"Його мучать, це катування. Ми вже шість місяців говоримо про його здоров'я, але нічого не робиться", - сказав Валіляєв.

У HRW також підкреслили, що Бекіров хворий і потребує термінової медичної допомоги.

"Едем Бекіров тяжко хворий, і його адвокати й родичі серйозно стурбовані його життям. Він повинен бути в лікарні, де він може отримати адекватну медичну допомогу, а не в камері попереднього ув'язнення", - сказала Юлія Горбунова, старший науковий співробітник Human Rights Watch по Європі і Центральній Азії.

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Відзначимо, що Європейський суд з прав людини прийняв рішення про тимчасову міру, згідно з правилом № 39, що Бекіров повинен бути негайно госпіталізований. Російська влада не виконали рішення ЄСПЛ.

Нагадаємо, що Бекіров брав участь в масових акціях проти окупації Криму Росією. Російська влада заарештували Бакірова в грудні 2018 року, коли він приїхав на півострів відвідати свою матір. Його утримують у СІЗО-1 в Сімферополі і звинувачують, що він нібито передав таксисту рюкзак з 14 кілограмами вибухівки.

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