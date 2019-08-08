Омбудсмен предостерегла от содержания в заключении тяжелобольного Бекирова
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Дальнейшее содержание в месте несвободы, недопуск независимого врача, отсутствие адекватного лечения, вероятная транспортировка в Красноперекопск могут иметь фатальные последствия для жизни тяжелобольного гражданина Украины Эдема Бекирова, суд над которым продолжится в оккупированном Крыму сегодня. Об этом говорится в обнародованном в четверг обращении Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, передает УНН.
"Сегодня "Верховный суд Республики Крым" рассмотрит решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей тяжелобольному гражданину Украины Эдему Бекирову. Дальнейшее его содержание в месте несвободы, недопуск независимого врача, отсутствие адекватного лечения, вероятная транспортировка в Красноперекопск могут иметь фатальные последствия для жизни", - говорится в обращении Омбудсмена.
По ее словам, решения Европейского суда по правам человека, которые обязывают правительство РФ немедленно поместить Эдема Бекирова в больницу и обеспечить ему должное обследование и лечение, а также допустить независимых врачей, не выполняются. "Многочисленные обращения мои и адвокатов не дали ожидаемых результатов", - добавила Денисова.
"Призываю полномочных представителей международного сообщества не допустить дальнейшее содержание Эдема Бекирова в месте несвободы и принять меры во исполнение решений ЕСПЧ для спасения жизни человека", - отметила Омбудсмен.
Напомним, по данным организации HRW, Бекиров нуждается в срочной медицинской помощи.
Добавим, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года.