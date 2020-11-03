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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 23445 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 52485 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 71636 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 83496 просмотра

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 94369 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113135 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114699 просмотра

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БДИПЧ ОБСЕ признало выборы президента Молдовы конкурентными

БДИПЧ ОБСЕ признало выборы президента Молдовы конкурентными

Киев  •  УНН

 • 12779 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президентские выборы в Молдове 1 ноября были конкурентоспособными и проводились в правовых рамках, но частые и запоздалые законодательные изменения привели к правовой неопределенности. Об этом говорится в предварительном заявлении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), передает УНН.

“Несмотря на то, что выборы проходили в условиях COVID-19, в ходе плюралистической кампании избиратели смогли сделать осознанный выбор из широкого круга кандидатов и политических взглядов”, — сказала глава миссии ограниченного наблюдения за выборами БДИПЧ Кориен Йонкер.

По ее словам, в целом избирательные органы Молдовы управляли эффективно и прозрачно техническими аспектами выборов.

“Некоторые решения ЦИК были раскритикованы как пристрастные, что подорвало доверие к избирательному процессу. Общественное доверие к выборам жизненно важно. Политические партии и конкуренты должны создать среду, в которой ЦИК может действовать беспристрастно и независимо”, — отметила Йонкер.

Отмечается, что международная миссия БДИПЧ в Молдове начала работу 23 сентября и состоит из 10 экспертов, находящихся в Кишиневе, и 22 долгосрочных наблюдателей, работающих по всей стране. Они продолжат следить за развитием событий и после выборов.

Как сообщал УНН, по итогам подсчетов 100% бюллетеней на голосовании на президентских выборах бывший премьер-министр Молдовы и лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду на 3% опережает действующего президента Молдовы Игоря Додона. Санду и Додон проходят во второй тур голосования, который назначен на 15 ноября.

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