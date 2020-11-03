БДИПЧ ОБСЕ признало выборы президента Молдовы конкурентными
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президентские выборы в Молдове 1 ноября были конкурентоспособными и проводились в правовых рамках, но частые и запоздалые законодательные изменения привели к правовой неопределенности. Об этом говорится в предварительном заявлении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), передает УНН.
“Несмотря на то, что выборы проходили в условиях COVID-19, в ходе плюралистической кампании избиратели смогли сделать осознанный выбор из широкого круга кандидатов и политических взглядов”, — сказала глава миссии ограниченного наблюдения за выборами БДИПЧ Кориен Йонкер.
По ее словам, в целом избирательные органы Молдовы управляли эффективно и прозрачно техническими аспектами выборов.
“Некоторые решения ЦИК были раскритикованы как пристрастные, что подорвало доверие к избирательному процессу. Общественное доверие к выборам жизненно важно. Политические партии и конкуренты должны создать среду, в которой ЦИК может действовать беспристрастно и независимо”, — отметила Йонкер.
Отмечается, что международная миссия БДИПЧ в Молдове начала работу 23 сентября и состоит из 10 экспертов, находящихся в Кишиневе, и 22 долгосрочных наблюдателей, работающих по всей стране. Они продолжат следить за развитием событий и после выборов.
Как сообщал УНН, по итогам подсчетов 100% бюллетеней на голосовании на президентских выборах бывший премьер-министр Молдовы и лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду на 3% опережает действующего президента Молдовы Игоря Додона. Санду и Додон проходят во второй тур голосования, который назначен на 15 ноября.