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БДІПЛ ОБСЄ визнало вибори президента Молдови конкурентними

БДІПЛ ОБСЄ визнало вибори президента Молдови конкурентними

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президентські вибори в Молдові 1 листопада були конкурентоспроможними і проводилися в правових рамках, але часті і запізнілі законодавчі зміни призвели до правової невизначеності. Про це йдеться в попередній заяві Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ), передає УНН.

“Не дивлячись на те, що вибори проходили в умовах COVID-19, в ході плюралістичної кампанії виборці змогли зробити усвідомлений вибір з широкого кола кандидатів і політичних поглядів”, — сказала глава місії обмеженого спостереження за виборами БДІПЛ Коріен Йонкер.

За її словами, в цілому виборчі органи Молдови управляли ефективно і прозоро технічними аспектами виборів.

“Деякі рішення ЦВК були розкритиковані як упереджені, що підірвало довіру до виборчого процесу. Суспільна довіра до виборів життєво важлива. Політичні партії і конкуренти повинні створити середовище, в якій ЦВК може діяти неупереджено і незалежно”, — зазначила Йонкер.

Відзначається, що міжнародна місія БДІПЛ в Молдові почала роботу 23 вересня і складається з 10 експертів, які перебувають в Кишиневі, і 22 довгострокових спостерігачів, які працюють по всій країні. Вони продовжать стежити за розвитком подій і після виборів.

Як повідомляв УНН, за підсумками підрахунків 100% бюлетенів на голосуванні на президентських виборах колишній прем’єр-міністр Молдови і лідер опозиційної проєвропейської Партії дії і солідарності Майя Санду на 3% випереджає чинного президента Молдови Ігора Додона. Санду і Додон проходять до другого туру голосування, який призначений на 15 листопада.

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