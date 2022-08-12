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Baykar планирует создать исследовательский центр в Украине – гендиректор

Киев • УНН

 • 228297 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Турецкая компания Baykar планирует построить в Украине не только завод по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2, а и исследовательский центр. Об этом в интервью фонда “Вернись живым” сообщил генеральный директор Baykar Халук Байрактар, передает УНН.

Baykar планирует создать исследовательский центр в Украине – гендиректор

Цитата

"Мы видим Украину своим стратегическим партнером. У нас есть долгосрочные планы по проектам с Украиной, и у нас было много проектов на самом деле. Baykar начал строительство фабрики в Украине, исследовательского центра и центра передового производства, где мы хотим производить все системы. Не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение – все, что мы делаем здесь (в Турции, – ред)”, – заявил Халук Байрактар.

Детали

По словам гендиректора, сейчас продвигаются инвестиционные планы для заключения этих соглашений.

“У нас уже есть структура – компания в Украине. У нас уже есть техническая инженерная команда, работающая в поддержку Украины. Но сейчас мы хотим сделать Украину производственной базой. Это один из наших идеалов", – добавил глава компании.

Гендиректор Baykar также подчеркнул, что ни одна другая страна, кроме Турции, никогда не соглашалась сотрудничать с Украиной в сфере ударных БПЛА. 

Дополнение

Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что завод по производству беспилотников "Байрактар" может быть запущен в Украине уже в конце 2023 года.

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