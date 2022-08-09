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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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В Україні побудують завод з виробництва Bayraktar: посол назвав терміни

В Україні побудують завод з виробництва Bayraktar: посол назвав терміни

Київ • УНН

 • 271976 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Завод з виробництва безпілотників «Байрактар» може бути запущений в Україні вже в кінці 2023 року. Про це повідомив надзвичайний та повноважений посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі телемарафону, інформує УНН.

Цитата

«Під час візиту президента Ердогана до України 3 лютого, було підписано угоду, Кабінет міністрів затвердив цю угоду та відправив її на ратифікації до парламенту. Власник компанії Baykar Makina придбав земельну ділянку. Саме будівництво може зайняти кілька місяців, а запуск заводу може бути в 2023 році, можливо, в кінці року», - заявив посол.

Деталі

За його словами, незважаючи на процес ратифікації угоди щодо заводу у Верховній раді, Baykar Makina вже починає підготовчі роботи для того, щоб почати будівництво.

«Звичайно, є деякі нюанси пов'язані із завезенням певного обладнання, але це технічні деталі. Я сподіваюся, що в найближчі місяці ми побачимо певний прогрес у цьому питанні», - зазначив Боднар.

Посол зазначив, що частина певного обладнання виробляється в Україні.

Доповнення 

Підготовка трьох розвідувально-ударних безпілотників "Байрактар" Tb2 для безкоштовного постачання в Україну в рамках кампанії "Народний Байрактар" завершується.

Українські Національні Новини

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