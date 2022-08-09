В Україні побудують завод з виробництва Bayraktar: посол назвав терміни

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«Під час візиту президента Ердогана до України 3 лютого, було підписано угоду, Кабінет міністрів затвердив цю угоду та відправив її на ратифікації до парламенту. Власник компанії Baykar Makina придбав земельну ділянку. Саме будівництво може зайняти кілька місяців, а запуск заводу може бути в 2023 році, можливо, в кінці року», - заявив посол.



Деталі



За його словами, незважаючи на процес ратифікації угоди щодо заводу у Верховній раді, Baykar Makina вже починає підготовчі роботи для того, щоб почати будівництво.

«Звичайно, є деякі нюанси пов'язані із завезенням певного обладнання, але це технічні деталі. Я сподіваюся, що в найближчі місяці ми побачимо певний прогрес у цьому питанні», - зазначив Боднар.

Посол зазначив, що частина певного обладнання виробляється в Україні.

Доповнення

Підготовка трьох розвідувально-ударних безпілотників "Байрактар" Tb2 для безкоштовного постачання в Україну в рамках кампанії "Народний Байрактар" завершується.