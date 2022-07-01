У Туреччині завершується підготовка трьох "Байрактарів" для безкоштовної передачі Україні - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Підготовка трьох розвідувально-ударних безпілотників "Байрактар" Tb2 для безкоштовного постачання в Україну в рамках кампанії "Народний Байрактар" завершується. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар у Twitter, пише УНН.
Цитата
"Слова з ділом не розходяться — завершується підготовка трьох літаків Bayraktar Tb2 для безкоштовного постачання в Україну в рамках кампанії "Народний Байрактар". Особисто подякував Халуку і Сельчуку Байрактарам, а також BaykarTech за цю неймовірну підтримку", - написав посол.
Контекст
Фонд телеведучого й активіста Сергія Притули організував акцію "Народний Байрактар", метою якого було зібрати на купівлю для ЗСУ трьох "Байрактарів". За три дні українці зібрали 600 мільйонів гривень, чого вистачило б на придбання чотирьох таких безпілотників.
Проте, військова компанія "Baykar", зворушена вчинком, відмовилася брати гроші за "Байрактари", натомість нададуть їх Україні безкоштовно.
Слова з ділом не розходяться - завершується підготовка трьох літаків Bayraktar Tb2 для безкоштовного постачання до України у рамках команії "Народний Байрактар". Особисто подякував @haluk, @selcuk і @BaykarTech за цю неймовірну підтримку. pic.twitter.com/LQeVtxmP3g— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 1, 2022