У Туреччині завершується підготовка трьох "Байрактарів" для безкоштовної передачі Україні - посол

Цитата

"Слова з ділом не розходяться — завершується підготовка трьох літаків Bayraktar Tb2 для безкоштовного постачання в Україну в рамках кампанії "Народний Байрактар". Особисто подякував Халуку і Сельчуку Байрактарам, а також BaykarTech за цю неймовірну підтримку", - написав посол.

Контекст

Фонд телеведучого й активіста Сергія Притули організував акцію "Народний Байрактар", метою якого було зібрати на купівлю для ЗСУ трьох "Байрактарів". За три дні українці зібрали 600 мільйонів гривень, чого вистачило б на придбання чотирьох таких безпілотників.

Проте, військова компанія "Baykar", зворушена вчинком, відмовилася брати гроші за "Байрактари", натомість нададуть їх Україні безкоштовно.

Слова з ділом не розходяться - завершується підготовка трьох літаків Bayraktar Tb2 для безкоштовного постачання до України у рамках команії "Народний Байрактар". Особисто подякував @haluk, @selcuk і @BaykarTech за цю неймовірну підтримку. pic.twitter.com/LQeVtxmP3g