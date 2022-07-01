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В Турции завершается подготовка трех "Байракторов" для бесплатной передачи Украине - посол

Киев • УНН

 • 168718 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Подготовка трех разведывательно-ударных беспилотников "Байрактар" Tb2 для бесплатной поставки в Украину в рамках кампании "Народный Байрактар" завершается. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Слова с делом не расходятся — завершается подготовка трех самолетов Bayraktar Tb2 для бесплатной поставки в Украину в рамках кампании "Народный Байрактар". Лично поблагодарил Халука и Сельчука Байрактара, а также BaykarTech за эту невероятную поддержку", – написал посол.

Контекст

Фонд телеведущего и активиста Сергея Притулы организовал акцию "Народный Байрактар", целью которой было собрать на покупку для ВСУ трех "Байрактаров". За три дня украинцы собрали 600 миллионов гривен, чего хватило бы на приобретение четырех таких беспилотников.

Но военная компания "Baykar", тронутая поступком, отказалась брать деньги за "Байрактары" и предоставит их Украине бесплатно.

Слова с делом не расходятся - завершается подготовка трех самолетов Bayraktar Tb2 для бесплатной поставки в Украины в рамках комиссии &"Народный Байрактар ​​&". Лично поблагодарил @haluk, @selcuk и @BaykarTech за эту невероятную поддержку. pic.twitter.com/LQeVtxmP3g

— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 1, 2022

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