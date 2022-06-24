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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 33291 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 79232 перегляди

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Українці за три дні назбирали на чотири безпілотники "Байрактар" для ЗСУ

Українці за три дні назбирали на чотири безпілотники "Байрактар" для ЗСУ

Київ • УНН

 • 190604 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. За три дні акції українці зібрали 600 мільйонів гривень, чого вистачить на придбання чотирьох БПЛА"Байрактар" TB2, повідомив фонд Сергія Притули, передає УНН.

Деталі

Упродовж трьох днів розпочатої благодійним фондом телеведучого й активіста Сергія Притули акції зі збору 500 мільйонів гривень на купівлю для ЗСУ трьох розвідувально-ударних безпілотників типу "Байрактар" TB2 зібрано 600 млн грн.

Цитата

"Ми зібрали 600 мільйонів за три дні! Дякуємо кожній людині, кожному бізнесу, які долучились до цього історичного збору", - йдеться в повідомленні.

Українські Національні Новини

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