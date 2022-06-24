Українці за три дні назбирали на чотири безпілотники "Байрактар" для ЗСУ

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Упродовж трьох днів розпочатої благодійним фондом телеведучого й активіста Сергія Притули акції зі збору 500 мільйонів гривень на купівлю для ЗСУ трьох розвідувально-ударних безпілотників типу "Байрактар" TB2 зібрано 600 млн грн.

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"Ми зібрали 600 мільйонів за три дні! Дякуємо кожній людині, кожному бізнесу, які долучились до цього історичного збору", - йдеться в повідомленні.