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13:44 • 32889 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 54453 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 51935 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 30337 просмотра

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Украинцы за три дня собрали на четыре беспилотника "Байрактар" для ВСУ

Украинцы за три дня собрали на четыре беспилотника "Байрактар" для ВСУ

Киев • УНН

 • 190601 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. За три дня акции украинцы собрали 600 миллионов гривен, чего хватит на приобретение четырех БПЛА "Байрактар" TB2, сообщил фонд Сергея Притулы, передает УНН.

Подробности

За три дня начатой благотворительным фондом телеведущего и активиста Сергея Притулы акции по сбору 500 миллионов гривен на покупку для ВСУ трех разведывательно-ударных беспилотников типа "Байрактар" TB2 собрано 600 млн грн.

Цитата

"Мы собрали 600 миллионов за три дня! Спасибо каждому человеку, каждому бизнесу, приобщившемуся к этому историческому собранию", - говорится в сообщении.

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