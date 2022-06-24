Украинцы за три дня собрали на четыре беспилотника "Байрактар" для ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. За три дня акции украинцы собрали 600 миллионов гривен, чего хватит на приобретение четырех БПЛА "Байрактар" TB2, сообщил фонд Сергея Притулы, передает УНН.
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За три дня начатой благотворительным фондом телеведущего и активиста Сергея Притулы акции по сбору 500 миллионов гривен на покупку для ВСУ трех разведывательно-ударных беспилотников типа "Байрактар" TB2 собрано 600 млн грн.
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"Мы собрали 600 миллионов за три дня! Спасибо каждому человеку, каждому бизнесу, приобщившемуся к этому историческому собранию", - говорится в сообщении.