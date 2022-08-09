В Украине построят завод по производству Bayraktar: посол назвал термины

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«Во время визита президента Эрдогана в Украину 3 февраля было подписано соглашение, Кабинет министров утвердил это соглашение и отправил его на ратификации в парламент. Владелец компании Baykar Makina приобрел земельный участок. Само строительство может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце года», – заявил посол.



Детали



По его словам, несмотря на процесс ратификации соглашения по заводу в Верховной Раде, Baykar Makina уже начинает подготовительные работы для того, чтобы начать строительство.

«Конечно, есть некоторые нюансы, связанные с завозом определенного оборудования, но это технические детали. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы увидим определенный прогресс в этом вопросе, - отметил Боднар.

Посол отметил, что часть определенного оборудования производится в Украине.

Дополнение

Подготовка трех разведывательно-ударных беспилотников "Байрактар" Tb2 для бесплатной поставки в Украину в рамках кампании "Народный Байрактар" завершается.