Baykar планує створити дослідницький центр в Україні – гендиректор
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Турецька компанія Baykar планує збудувати в Україні не лише завод із виробництва ударних безпілотників Bayraktar TB2, а й дослідницький центр. Про це в інтерв’ю фонду “Повернись живим” повідомив генеральний директор Baykar Халук Байрактар, передає УНН.
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"Ми бачимо Україну своїм стратегічним партнером. У нас є довгострокові плани щодо проєктів із Україною, і у нас було багато проєктів насправді. Baykar розпочав будівництво фабрики в Україні, дослідницького центру та центру передового виробництва, де ми хочемо виробляти всі системи. Не лише фюзеляж, але й електроніку, програмне забезпечення – усе, що ми робимо тут (в Туреччині, – ред)”, – заявив Халук Байрактар.
Деталі
За словами гендиректора, наразі просуваються інвестиційні плани для укладення цих угод.
“У нас вже є структура – компанія в Україні. У нас вже є технічна інженерна команда, яка працює на підтримку України. Але зараз ми хочемо зробити Україну виробничою базою. Це один із наших ідеалів", – додав очільник компанії.
Гендиректор Baykar також наголосив, що жодна інша країна, окрім Туреччини, ніколи не погоджувалася на співпрацю з Україною у сфері ударних БПЛА.
Доповнення
Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що завод з виробництва безпілотників "Байрактар" може бути запущений в Україні вже наприкінці 2023 року.