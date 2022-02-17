Байден считает, что угроза российского вторжения в Украину "очень высока"

Цитата:

На вопрос, насколько велика угроза российского вторжения в данный момент, Байден ответил: “Она очень высокая”.

Детали

Выступая перед журналистами перед отъездом из Белого дома, Байден сказал, что Россия не отвела свои войска от границы с Украиной, и Соединенные Штаты имеют основания полагать, что Россия могла бы участвовать в "операции под чужим флагом" для оправдания вторжения.

Байден сказал, что "есть все признаки того, что они готовы войти в Украину".

Но он сказал, что дипломатическое решение остается возможным, поэтому попросил Госсекретаря США Энтони Блинкена отправиться в ООН, чтобы сделать там заявление. “Он расскажет, что это за путь”, — сказал он.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".