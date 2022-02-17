Байден: є підстави вважати, що Росія "залучена до операції під чужим прапором"

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Байден, пише CNN, сказав, США мають "підстави вважати", що Росія може бути "залучена до операції під чужим прапором".

"У нас є всі ознаки того, що вони готові увійти в Україну, атакувати Україну", - сказав Байден, додавши: "Я відчуваю, що це відбудеться протягом наступних кількох днів".

Він сказав, що російські відповіді на пропозиції США після російських вимог щодо "гарантій безпеки" було надіслано, але він їх ще не читав.

Байден зазначив, що Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить сьогодні до ООН та викладе дипломатичний шлях, повторивши, що "шлях є".

Байден додав, що "не планує дзвонити Путіну".

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.