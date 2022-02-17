Байден вважає, що загроза російського вторгнення в Україну “дуже висока”

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На запитання, наскільки високою є загроза російського вторгнення у цей момент, Байден відповів: “Вона дуже висока”.

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Виступаючи перед журналістами перед від’їздом з Білого дому, Байден сказав, що Росія не відвела своїх військ від кордону з Україною, і Сполучені Штати мають підстави вважати, що Росія могла б брати участь в "операції під чужим прапором" для виправдання вторгнення.

Байден сказав, що "є всі ознаки того, що вони готові увійти в Україну".

Але він сказав, що дипломатичне рішення залишається можливим, тому попросив Держсекретаря США Ентоні Блінкена вирушити до ООН, щоб зробити там заяву. “Він розповість, що це за шлях”, — сказав він.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.